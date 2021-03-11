شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تعزي رئيس غينيا الإستوائية في ضحايا الانفجار الذي وقع بمدينة باتا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة إلى رئيس جمهورية غينيا الإستوائية الرئيس تيودور أوبيانغ نغيما مباسوغو، في ضحايا الانفجار الذي وقع في مدينة باتا.

وقال الملك في برقيته:«علمنا بنبأ الانفجار الذي وقع في مدينة باتا في جمهورية غينيا الإستوائية، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، لنعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي وصادق المواساة، مع تمنياتنا للمصابين بالشفاء العاجل».

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة إلى رئيس جمهورية غينيا الإستوائية الرئيس تيودور أوبيانغ نغيما مباسوغو، في ضحايا الانفجار الذي وقع في مدينة باتا.

وقال ولي العهد:«بلغني خبر الانفجار الذي وقع في مدينة باتا في جمهورية غينيا الإستوائية، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، لأقدم أحر التعازي وصادق المواساة لفخامتكم ولشعبكم الصديق، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل».