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مقيم تركي بعد الجرعة الأولى من لقاح كورونا: لم أتوقع هذه السهولة

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جدة - خالد شويل - «لم أتوقع أبداً أن تكون الأمور بتلك السهولة خصوصاً مع العدد الكبير من الراغبين في الحصول على اللقاح إلا أن ما رأيته كان أكثر مما أتصور»، بهذه الكلمات لخص المقيم التركي في هيثم صفالتيجي تجربته في الحصول على لقاح فايروس كورونا في السعودية، مبدياً إعجابه الشديد بالتنظيم والعمل المميز وسهولة الإجراءات منذ اللحظة الأولى لحجز موعده عبر تطبيق صحتي وحتى الحصول على الجرعة الأولى من اللقاح.

وأجزل المقيم التركي الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير ووزارة الصحة سائلاً الله بأن يحفظ المملكة العربية السعودية ويديم عزها.


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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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