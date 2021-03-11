معرض «نوادر مخطوطات المسجد النبوي» يثري زائريه

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ويضم المعرض 30 مخطوطة من أشهر وأندر المخطوطات والكتب وعددا من أدوات الكتابة وطرق استخدامها، إضافة إلى أسطح الكتابة التي كانت تدون عليها العلوم قديما كالعظام والجلود والأخشاب والحجارة التي بلغ عددها 15 سطحا، بالإضافة إلى 31 نوعا من أدوات الكتابة كالمحابر والأقلام وحافظات الأقلام وأدواتها، والعديد من المقتنيات التاريخية.
ويهدف المعرض إلى حفظ وإبراز تاريخ تدوين القرآن الكريم، والسنة النبوية والمخطوطات النادرة، وتعريف الزوار بطرائق التدوين قديما، إضافة لعرض عدد متنوع من أدوات الكتابة وتوضيح طرق استخدامها من خلال عرض مواد صنع المداد والألوان وغيرها من المواد التي تستخدم في تزيين وتلوين المخطوطات.
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