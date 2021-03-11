شكرا لقرائتكم خبر الصحة: لقاحات كورونا لا تضعف المناعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت الصحة 390 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19)، ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (381.348) حالة، من بينها (2947) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (538) حالة حرجة، كما بلغ عدد الوفيات (6551) حالة، بإضافة (6) حالات وفاة جديدة، فيما حالات التعافي 267 ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 371,850 حالة.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن الوزارة لا تزال ترصد تذبذبا في تسجيل الحالات المؤكدة والحرجة، مشيرا إلى أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية سيسهم في التحكم بشكل أقوى لتحقيق الوصول للاتجاهات الإيجابية.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس، أن لقاح فيروس كورونا لا يضعف المناعة، ومن لديه جلطة وريدية لا ضرر عليه من أخذ اللقاح، داعيا من تلقوا الجرعة الأولى إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية.

وحث الجميع على سرعة المبادرة للحصول على اللقاح من خلال تطبيق صحتي، مبينا أن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعالة وآمنة، وأن عدد الذين تلقوا لقاح كورونا وصل إلى 1,706,455 شخصا في مراكز اللقاح في مناطق المملكة التي تبلغ نحو 500 مركز.

وأشار إلى أن المملكة حريصة جدا على اختيار أفضل اللقاحات مأمونية وفاعلية، مبينا أن التوسعة في إعطاء اللقاح امتد إلى تطعيم المرضى في منازلهم، منوها إلى أنه يجب ألا يتجاوز عدد الأشخاص في المناسبات الاجتماعية 20 شخصا.

وأكد أن الخدمات الصحية لا تزال تتواصل من خلال جميع المراكز والمنشآت التابعة لوزارة الصحة، حيث أجرت مراكز تأكد 7,900,974 مسحة، وقدمت عيادات تطمن خدماتها لـ2,082,327 مراجعا، كما قدمت استشاراتها الصحية والطبية لـ29,142,384 عبر مركز 937 كما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة 14,175,803 فحوص مخبرية دقيقة.

أبرز ما جاء في مؤتمر الصحة:







منحنى كورونا ما زال متذبذبا



اللقاحات المعتمدة في المملكة فعالة وآمنة



لقاح فيروس كورونا لا يضعف المناعة



من لديه جلطة وريدية لا ضرر عليه من أخذ اللقاح



أكثر من 1.7 مليون تلقوا اللقاح



500 موقع في المملكة لتقديم اللقاحات



إعطاء اللقاح امتد إلى تطعيم المرضى في منازلهم



الحالات الجديدة بحسب المناطق:

الرياض 164

الشرقية 66

مكة المكرمة 48

الحدود الشمالية 30

المدينة المنورة 29

القصيم 15

حائل 10

عسير 7

الجوف 7

جازان 7

نجران 3

تبوك 2

الباحة 2

إجمالي الحالات 381,348

المتعافون 371,850

الوفيات 6551

النشطة 2947

الحرجة 538