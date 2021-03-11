شكرا لقرائتكم خبر وكيل وزارة الصحة: 4 ميزات لأسترازينيكا واللغط حوله مفتعل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبدالله عسيري أن التعليق الموقت للقاح أكسفورد أسترازينيكا في بعض الدول أمر متوقع ويسري على جميع اللقاحات والأدوية، مبينا أن اللغط المفتعل حول اللقاح سنفهمه إذا علمنا أنه يأتي بسبب أربع مميزات يتميز بها أبرزها أنه غير ربحي وفعاليته على أرض الواقع أعلى مما ظهر في الدراسات السريرية.

وأوضح في تغريدة على حسابه في تويتر أن النمسا وكوريا الجنوبية استأنفت التطعيم بلقاح أكسفورد بعد تعليق جزئي لتشغيلات محددة، وحدث أيضا تعليق لإحدى تشغيلات لقاح مودرنا في أمريكا واستؤنف، مشيرا إلى أنه لا توجد فروقات مهمة في الأعراض الجانبية بين لقاحات كوفيد وأن التعليق لبعض التشغيلات أمر متوقع ويسري على جميع اللقاحات والأدوية.

وفيما أكدت الصحة أن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعالة وآمنة، أصدرت وزارة الصحة الكويتية بيانا أكدت فيه أن فريق رصد الآثار الجانبية للقاحات المضادة لفيروس كورونا لم يرصد حالات لجلطات بالدم أو وفاة مرتبطة باللقاحات المضادة للفيروس، وأن التعليق الموقت الذي قامت به السلطات الصحية في الدنمارك والنمسا للقاح (أكسفورد-أسترازينيكا) إجراء روتيني احترازي في حال حدوث أعراض غير متوقعة، وذلك لحين الانتهاء من التحقق من سببها ومن بعض حالات تجلط الدم التي تم رصدها.

4 ميزات للقاح أكسفورد.

