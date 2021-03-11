وكيل وزارة الصحة: 4 ميزات لأسترازينيكا واللغط حوله مفتعل

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وأوضح في تغريدة على حسابه في تويتر أن النمسا وكوريا الجنوبية استأنفت التطعيم بلقاح أكسفورد بعد تعليق جزئي لتشغيلات محددة، وحدث أيضا تعليق لإحدى تشغيلات لقاح مودرنا في أمريكا واستؤنف، مشيرا إلى أنه لا توجد فروقات مهمة في الأعراض الجانبية بين لقاحات كوفيد وأن التعليق لبعض التشغيلات أمر متوقع ويسري على جميع اللقاحات والأدوية.
وفيما أكدت الصحة أن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعالة وآمنة، أصدرت وزارة الصحة الكويتية بيانا أكدت فيه أن فريق رصد الآثار الجانبية للقاحات المضادة لفيروس كورونا لم يرصد حالات لجلطات بالدم أو وفاة مرتبطة باللقاحات المضادة للفيروس، وأن التعليق الموقت الذي قامت به السلطات الصحية في الدنمارك والنمسا للقاح (أكسفورد-أسترازينيكا) إجراء روتيني احترازي في حال حدوث أعراض غير متوقعة، وذلك لحين الانتهاء من التحقق من سببها ومن بعض حالات تجلط الدم التي تم رصدها.
4 ميزات للقاح أكسفورد.
- لقاح غير ربحي.
- أكثر اللقاحات مرونة من ناحية التخزين والتوزيع.
- له آلية ترخيص مختلفة مكنت من إنتاجه بنفس الجودة في عدد كبير من الدول.
- فعاليته على أرض الواقع أعلى مما ظهر في الدراسات السريرية.
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