تقنية الإيكمو ترفع نسبة الشفاء من الفيروس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق الفريق الطبي بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة تميزا في مكافحة فيروس كورونا من خلال استخدام تقنية الإيكمو التي ساعدت على رفع نسبة التشافي من كورونا وحالات الفشل الحاد لوظائف الرئة في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية الحازمة ضد الفيروس.

وساعدت تقنية الإيكمو مدينة الملك عبدالله الطبية خلال جائحة كورونا -التي تعرف بالأكسجة الغشائية خارج الجسم- حيث تقوم هذه التقنية المعقدة بدعم الحياة وضخ الدم عبر رئة صناعية تضيف الأوكسجين للدم وتزيل ثاني أوكسيد الكربون منه، مع إتاحة الوقت للرئتين والقلب للشفاء.

ورفعت في الوقت نفسه نسبة التشافي من هذا الفيروس الذي يسبب فشلا حادا في وظائف الرئة ولم تستجب معه الإجراءات الطبية المعتادة بما فيها التنفس الاصطناعي، حيث يتم تركيب الجهاز عبر الأوعية الدموية بواسطة فريق طبي سعودي تكاملي من جراحة القلب وأخصائيي تروية قلب واستشاريي العناية المركزة.

يذكر أن مدينة الملك عبدالله الطبية تعد من مراكز الإيكمو المعترف بها من وزارة الصحة، وتشرف عليها كفاءات طبية سعودية ذات تأهيل عال واحترافية في تقديم خدمات ذات جودة عالية تغطي منطقة مكة المكرمة والقطاع الغربي.

من جهة أخرى بدأت مدينة الملك عبدالله الطبية تطعيم منسوبيها ضد فيروس كورونا، وذلك تطبيقا لكافة الإجراءات الاحترازية الوقائية.

كيف تستخدم تقنية الإيكمو؟

1 تقوم هذه التقنية المعقدة بدعم الحياة وضخ الدم عبر رئة صناعية تضيف الأوكسجين للدم وتزيل ثاني أوكسيد الكربون منه، مع إتاحة الوقت للرئتين والقلب للشفاء

2 يتم تركيب الجهاز عبر الأوعية الدموية بواسطة فريق طبي سعودي تكاملي من جراحة القلب وأخصائيي تروية قلب واستشاريي العناية المركزة