شكرا لقرائتكم خبر ضبط 75 ألف جهاز ومنتج طبي مخالف بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أغلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء، بالتعاون مع وزارة التجارة وشرطة وأمانة منطقة الرياض، موقعا سكنيا في مدينة الرياض يستخدم لتخزين أجهزة ومنتجات طبية مخالفة.

وأوضحت الهيئة أنه في إطار الحملات الأمنية المشتركة جرى ضبط أكثر من 75 ألف جهاز ومنتج طبي مقلد ومنتهي الصلاحية، إضافة إلى منتجات مستخدمة ومجهولة المصدر تم التحذير منها مسبقا، مشيرة إلى أنه تم إتلاف الكميات المضبوطة كافة، وإغلاق الموقع المخالف من قبل أمانة المنطقة.

وحثت (الغذاء والدواء) جميع المستهلكين على التأكد من حصول الجهاز أو المنتج الطبي على ترخيص منها وذلك من خلال تطبيق (طمني) المتاح على نظامي التشغيل (IOS) و(أندرويد)، أو عبر الرابط التالي: https://old.sfda.gov.sa/ar/medicaldevices/Authorized/Pages/Authorized-Medical.aspx ، داعية إلى شراء المنتجات والأجهزة الطبية من مصادر موثوقة يمكن من خلالها تتبع مصدر المنتج، والتأكد من وجود كتيب للإرشادات باللغة العربية.

من جهة ثانية أغلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء منشأة مخالفة في الرياض، لتخزينها منتجات تجميل ومستحضرات صيدلانية وأجهزة طبية دون الحصول على التراخيص اللازمة من الهيئة.

وأوضحت الهيئة أنه خلال جولات الرصد والتقصي لمفتشيها، جرى رصد مستودع غير مرخص يقوم بتخزين منتجات تجميل ومستحضرات صيدلانية، مشيرة إلى أنه تم ضبط وتحريز 10231 مستحضرا صيدلانيا إضافة إلى 1625 منتجا طبيا داخل المستودع، مبينة أنه تم استدعاء صاحب المنشأة لاستكمال الإجراءات النظامية.

ودعت إلى اتباع تعليمات وطريقة استخدام المنتجات، وتخزينها بمكان مناسب حسب التعليمات الموصي بها من الشركة الصانعة، وعدم استخدام المنتج بعد تاريخ الانتهاء أو في حال تغير في رائحته أو لونه، وإبلاغ (الهيئة) في حال وجود أي آثار جانبية ناتجة من الاستخدام.

يذكر أن الهيئة تتلقى البلاغات عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة عن طريق الاتصال بالرقم الموحد (19999)، أو من خلال تطبيق (طمني) المتاح على نظامي التشغيل (IOS( و(أندرويد).