ثبوت إصابات يغلق 11 مسجدا في 8 مناطق

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وبينت الوزارة أن المساجد المغلقة هي 4 في المنطقة الشرقية، ومسجد في كل من منطقة الرياض، والجوف، والقصيم، والحدود الشمالية، ونجران، والمدينة المنورة، وحائل.
وأشارت إلى إعادة فتح 7 مساجد، اثنان في كل من منطقة الرياض، والمنطقة الشرقية، ومنطقة حائل، ومسجد في منطقة مكة المكرمة، وذلك بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.
ودعت الوزارة المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لسلامة وصحة مرتادي بيوت الله.
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