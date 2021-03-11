الصحة تتوسع في التطعيم وحجز مباشر للمواعيد

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وأشارت الصحة إلى أنه تمت تغطية الفئات ذات الأولوية المسجلة، وهو ما يتيح الانتقال للفئات الأخرى، حيث تسعى الوزارة إلى تدشين المزيد من مراكز اللقاح في كافة مناطق المملكة وبمشاركة مقدمي الخدمات الصحية في القطاعين الحكومي والخاص.
وتأتي هذه الخطوة تواصلا لجهود الصحة في الحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين والحد من انتشار فيروس كورونا والتسهيل عليهم للتطعيم، مهيبة بالجميع المبادرة للتسجيل للحصول على اللقاح، ومؤكدة أن اللقاحات آمنة وفاعلة للوقاية من الإصابة بالفيروس ومضاعفاته.
ودعت الجميع للتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة عن لقاح كورونا.
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