تقديم خدمات الأحوال المدنية لمنسوبات أمانة مكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خصصت أمانة العاصمة المقدسة مقرا لوحدة الأحوال المدنية المتنقلة داخلها لتقديم خدمات الأحوال المدنية لمنسوبات الأمانة بالتعاون مع الإدارة العامة للأحوال المدنية بالعاصمة المقدسة. وتوفر الوحدة المتنقلة للمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وإصدار بدل تالف عنها، واستخراج سجل الأسرة، وتعديل الحالة الاجتماعية، وبيانات المهنة والمؤهل.



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