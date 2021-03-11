شكرا لقرائتكم خبر القبض على سارقي معدات وقواطع نحاسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت الجهات الأمنية بمنطقة الرياض على مواطنين ومقيمين لارتكابهم عددا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي. وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على 4 مواطنين ومقيمين اثنين من الجنسية البنجلاديشية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث، ارتكبوا عددا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في سرقة القواطع والمواد والمعدات الكهربائية والنحاسية من مواقع ومشاريع تحت الإنشاء، والمتاجرة بها عبر منافذ بيع السكراب، متخذين من أحد الأحواش مقرا لتجميع المسروقات، وتم استرداد معظمها، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم جميع الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.



كانت هذه تفاصيل خبر القبض على سارقي معدات وقواطع نحاسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.