شكرا لقرائتكم خبر المملكة الخامسة عربيا في هدر الغذاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما قارب الهدر العالمي للغذاء لعام 2021 بحسب مؤشر برنامج الأمم المتحدة للبيئة الصادر قبل أيام مليار طن، بواقع 931 مليون طن من نفايات الطعام، يأتي 569 طنا منها من المنازل، ويعزى المتبقي لخدمات الطعام (244 مليون طن) وقطاعات التجزئة (118 مليون طن).

وبلغ الهدر الغذائي في السعودية بحسب ذات التقرير 3.5 ملايين طن، لتحتل الترتيب الخامس بين الدول العربية التي تصدرتها مصر بهدر غذائي تجاوز 9 ملايين طن، تلتها العراق بنحو 5 ملايين طن، وبعدها السودان بـ 4 ملايين طن، ورابعا الجزائر، وعلى الرغم من أن البحرين حلت في ذيل قائمة الهدر بين الدول العربية بـ216‪,161‪ طن غذاء مهدر سنويا، إلا أنها حلت في المركز الأول من، حيث الغذاء المهدر على مستوى الفرد بـ132 كجم سنويا

وبحسب التقرير تصدرت الصين العالم بـ91 مليون طن من الغذاء المهدر، تلتها الهند، أمريكا، اليابان، ألمانيا، فرنسا، ومتوسط إنتاج ​​الأسرة عالميا 74 كجم من نفايات الطعام للفرد سنويا، وهذا الرقم مشابه إلى حد كبير عبر مجموعات الدخل في البلاد، مما يشير إلى أن هناك حاجة إلى تحسين واسع النطاق لمعالجة المشكلة.

ويشير المؤشر إلى أن هدر الأغذية سيكون ثالث أكبر مصدر لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري على هذا الكوكب.

وتبدو الأمور مختلفة إلى حد ما عندما يتعلق الأمر بالنفايات المنتجة للفرد. على سبيل المثال، يتخلص متوسط ​​الأسرة في الهند من 50 كجم من الطعام سنويا، بينما يرتفع هذا إلى 59 كجم في الولايات المتحدة. وعلى الرغم من أنه يبدو أن لديها مستوى منخفضا نسبيا من إجمالي نفايات الطعام مقارنة بالدول الأخرى مع 2.6 مليون طن سنويا، يظهر المؤشر أن أستراليا لديها مستوى مرتفع من النفايات للفرد الواحد عند 102 كجم لكل أسرة في السنة، وبالمقارنة، يصل إجمالي النفايات المنزلية في روسيا إلى 4.9 ملايين طن سنويا مع وصول نصيب الفرد من النفايات إلى 33 كجم.