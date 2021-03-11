شكرا لقرائتكم خبر المملكة الخامسة عربيا في هدر الغذاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وبلغ الهدر الغذائي في السعودية بحسب ذات التقرير 3.5 ملايين طن، لتحتل الترتيب الخامس بين الدول العربية التي تصدرتها مصر بهدر غذائي تجاوز 9 ملايين طن، تلتها العراق بنحو 5 ملايين طن، وبعدها السودان بـ 4 ملايين طن، ورابعا الجزائر، وعلى الرغم من أن البحرين حلت في ذيل قائمة الهدر بين الدول العربية بـ216,161 طن غذاء مهدر سنويا، إلا أنها حلت في المركز الأول من، حيث الغذاء المهدر على مستوى الفرد بـ132 كجم سنويا
وبحسب التقرير تصدرت الصين العالم بـ91 مليون طن من الغذاء المهدر، تلتها الهند، أمريكا، اليابان، ألمانيا، فرنسا، ومتوسط إنتاج الأسرة عالميا 74 كجم من نفايات الطعام للفرد سنويا، وهذا الرقم مشابه إلى حد كبير عبر مجموعات الدخل في البلاد، مما يشير إلى أن هناك حاجة إلى تحسين واسع النطاق لمعالجة المشكلة.
ويشير المؤشر إلى أن هدر الأغذية سيكون ثالث أكبر مصدر لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري على هذا الكوكب.
وتبدو الأمور مختلفة إلى حد ما عندما يتعلق الأمر بالنفايات المنتجة للفرد. على سبيل المثال، يتخلص متوسط الأسرة في الهند من 50 كجم من الطعام سنويا، بينما يرتفع هذا إلى 59 كجم في الولايات المتحدة. وعلى الرغم من أنه يبدو أن لديها مستوى منخفضا نسبيا من إجمالي نفايات الطعام مقارنة بالدول الأخرى مع 2.6 مليون طن سنويا، يظهر المؤشر أن أستراليا لديها مستوى مرتفع من النفايات للفرد الواحد عند 102 كجم لكل أسرة في السنة، وبالمقارنة، يصل إجمالي النفايات المنزلية في روسيا إلى 4.9 ملايين طن سنويا مع وصول نصيب الفرد من النفايات إلى 33 كجم.
كانت هذه تفاصيل خبر المملكة الخامسة عربيا في هدر الغذاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.