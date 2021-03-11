دعم التصنيف العالمي للجامعات بتشكيل لجنة عليا للبحث والتطوير

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال رئيس جامعة حائل الدكتور خليل البراهيم «إن قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة ‏عليا للبحث والتطوير والابتكار، ترتبط بمجلس الشؤون الاقتصادية ‏والتنمية، ويرأسها رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية ‏والتنمية، وتعنى بتنمية قطاع البحث والتطوير والابتكار في المملكة يعد أحد الركائز الدالة على اهتمام القيادة بالتحول المعرفي من خلال بناء الإنسان السعودي عبر ‏تنمية مقدرات الوطن وموارده البشرية والعلمية والتطور والتقدم التي ‏يشهدها التعليم بما يحقق التطلعات المستقبلية لمنظومة البحث والابتكار ‏لدعم البحوث في المملكة، وكذلك تحديد المتطلبات البحثية للمستقبل، ودعم ‏فرص التحول نحو اقتصاد المعرفة، وتعزيز التعاون الدولي للباحثين، ‏وتطوير منظومة الابتكار في الجامعات، بالإضافة إلى تمكين الباحثين ‏والمتخصصين من المنافسة عالميا في مجالات البحث والابتكار». وأضاف «إن القرار سيساعد على دعم التصنيف العالمي للجامعات السعودية، ويعكس مدى ‏الدعم المستمر والاهتمام والعناية التي يحظى بها قطاع التعليم من ‏القيادة بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة ‏‏2030».‏



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