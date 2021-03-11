الجامعات تناقش 6 أوراق لتطوير سياسات القبول

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وافتتح اللقاء بكلمة لرئيس جامعة نجران الدكتور فلاح السبيعي، أكد خلالها أن الجامعات تعول على اللقاء الشيء الكثير لتطوير أنظمة القبول والتسجيل وتوحيدها بما يخدم طلاب وطالبات الجامعات السعودية، مشيرا إلى تطلع الجامعات كذلك للتوصيات التي يخرج بها اللقاء للإسهام في تطوير أعمال القبول والتسجيل.
فيما أوضح وكيل الجامعة، عميد القبول والتسجيل المكلف الدكتور زهير العمري أن اللقاء ناقش تطوير العمل لدى عمادات القبول والتسجيل من خلال تبادل الخبرات العملية التي تهدف لتقديم أفضل الخدمات لضمان جودة المخرجات عبر إيجاد خدمات الكترونية تسهم في خدمة الطلاب والطالبات، إضافة إلى تعزيز التعاون بين العمادات والاطلاع على أحدث المستجدات في أنظمة القبول.
وتنوعت عناوين الأوراق التي تمت مناقشتها ما بين دور عمادات القبول والتسجيل في تطوير سياسات القبول في ظل تجربة التعلم الالكتروني، وخدمة تعديل الجداول الدراسية في النظام الأكاديمي، وكذلك مؤشرات قياس إعداد الجداول الدراسية وتسجيل المقررات، وحوكمة أنصبة أعضاء هيئة التدريس.
محاور الأوراق المناقشة:
- دور عمادات القبول والتسجيل في تطوير سياسات القبول
- خدمة تعديل الجداول الدراسية في النظام الأكاديمي
- مؤشرات قياس إعداد الجداول الدراسية وتسجيل المقررات
- حوكمة أنصبة أعضاء هيئة التدريس في ظل تحول الجامعات
- آلية التعامل مع الطلاب المتعثرين في درجة البكالوريوس
- تجربة عمادة القبول والتسجيل بجامعة الطائف في تفعيل الإرشاد الأكاديمي خلال الجائحة
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