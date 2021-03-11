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تنبيه متقدم برياح مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من الرياض

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الرياض - محمد عبدالله - تستمر حتى الـ7 مساءً

وجَّه المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية (911)، تنبيهًا بنشاط للرياح المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقة الرياض.

وأوضح المركز، عبر حسابه الرسمي بتويتر، اليوم الخميس، أنه ورد إليه من المركز الوطني للأرصاد، تنبيهٌ متقدمٌ عن نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقة الرياض يشمل (الدوادمي، عفيف).

وأشار مركز (911) إلى أنَّ الحالة الجوية تستمر حتى الساعة 7 مساءً.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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