تنبيه متقدم برياح مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من الرياض

وجَّه المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية (911)، تنبيهًا بنشاط للرياح المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقة الرياض.

وأوضح المركز، عبر حسابه الرسمي بتويتر، اليوم الخميس، أنه ورد إليه من المركز الوطني للأرصاد، تنبيهٌ متقدمٌ عن نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقة الرياض يشمل (الدوادمي، عفيف).

وأشار مركز (911) إلى أنَّ الحالة الجوية تستمر حتى الساعة 7 مساءً.

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