الصحة ترصد تذبذبًا في عدد الحالات المؤكدة والحرجة المصابة بفيروس كورونا

قالت وزارة الصحة، اليوم الخميس، إنها ترصد تذبذبًا في تسجيل الحالات المؤكدة والحرجة.

وأضاف المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بشأن مستجدات مواجهة الفيروس، أن التزامنا بالإجراءات الاحترازية سيمكننا من التحكم بشكل أقوى لنكون في الاتجاهات الإيجابية.

وإجمالًا أعلنت الوزارة ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا إلى 381348، بينما بلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن 371850، وفي المقابل، وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 6551 حالة، وتم تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، و267 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

اقرأ أيضًا:

وزارة الصحة: ارتفاع إجمالي وفيات كورونا إلى 6551 حالة