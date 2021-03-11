«الصحة» تتيح حجز موعد للفحص الاستكشافي لطلاب الصفين الأول والرابع الابتدائي

أتاحت وزارة الصحة حجز موعد للفحص الاستكشافي لطلاب الصف الأول والرابع الابتدائي، انطلاقًا من سياستها في الاهتمام والتركيز على الطب الوقائي، والكشف المبكر عن الأمراض.

وقال الحساب الرسمي لوزارة الصحة على تويتر، اليوم الخميس: «فحوصات شاملة في عيادات الفحص الاستكشافي للطلاب والطالبات، احجز موعدًا الآن عبر تطبيق موعد http://moh.gov.sa/MawidApp»، لطلاب الصف الأول والرابع الابتدائي».

الفحص الاستكشافي هو برنامج فحص طبي لطلبة المدارس، يهدف للكشف المبكر عن جملة من المشكلات الصحية، ويتضمن التقصي عن تاريخ الطالب المرضي، والتقصي عن استكمال التطعيمات، والإجراءات الوقائية المعتمدة، والكشف المبكر عن السمنة وزيادة الوزن، والنحافة، وتسوس الأسنان، وحدة النظر، والاكتئاب، واضطرابات فرط الحركة وتشتت الانتباه، واعوجاج السلسلة الفقرية، وفحص السمع، وصعوبات التعلم، والكشف عن التدخين.

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