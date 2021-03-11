تتصدرها 4 مدن.. «الصحة» تكشف خريطة التعافي من كورونا خلال 24 ساعة

تصدرت الرياض قائمة المدن السعودية، من حيث حالات التعافي الجديدة من فيروس «كورونا المستجد» خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلة 102 حالات تعافٍ، تلتها مكة المكرمة بـ22 حالة ثم جدة بـ14 حالة، مليجة 9 حالات، من إجمالي عدد الحالات المتعافية 371850 بالمملكة.

وسجلت حائل والدمام والمبرز 7 حالات تعاف، فيما سجلت الطائف والهفوف 5 حالات، للاطلاع على تفاصيل الخريطة من هنا https://covid19.moh.gov.sa/

وكانت وزارة الصحة، أعلنت اليوم الخميس، تسجيل 390 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19»، في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 381348، بينما بلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن 371850، وفي المقابل، وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 6551 حالة، وتم تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، و267 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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