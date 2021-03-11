أخبار السعودية اليوم.. تنفيذ القصاص في قاتل وجدان شراحيلي وزوجها بالرياض.. و«الأرصاد» تتوقع مسار العاصفة الترابية في 7 مناطق

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الخميس؛ حيث توقع المركز الوطني للأرصاد مسار العاصفة الترابية التي تشمل بعض المناطق، يومي الجمعة والسبت القادمين، فيما وجهت وزارة الصحة عدة نصائح للوقاية من الموجة الترابية المتوقع تعرض بعض المناطق لها يومي الجمعة والسبت، وإلى التفاصيل:

المحكمة الجزائية: حكم ابتدائي بإعدام 5 متهمين في خلية داعش التخريبية

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة، اليوم الخميس، حكمًا ابتدائيًّا ضد خمسة متهمين بالإعدام بإقامة حد الحرابة عليهم جميعًا، بعدما انضموا إلى خلية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي، مكونة من 45 متهمًا.

وكانت الخلية الإرهابية تهدف إلى تنفيذ أعمال إرهابية وتخريبية داخل المملكة، ومنها حادثة الاعتداء على رجل الأمن العميد كتاب العتيبي –يرحمه الله– وترصده واغتياله.

تنفيذ القصاص في محمد الشهراني قاتل وجدان شراحيلي وزوجها بالرياض

نفذت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، حكم القتل قصاصًا في أحد الجناة بمدينة الرياض؛ وذلك بعدما أقدم محمد بن جابر بن محمد الشهراني (سعودي الجنسية) على قتل كل من وجدان بنت ضيف الله بن هادي شراحيلي (سعودية الجنسية) وزوجها مرشد بن عمر بن هادي شراحيلي (سعودي الجنسية)؛ وذلك بإطلاق النار عليهما؛ ما أدى إلى وفاتهما؛ وذلك بسبب خلاف بينهم.

فيديو يرصد المسار المتوقع للعاصفة الترابية التي تتأثر بها 12 منطقة

أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، المسار المتوقع للعاصفة الترابية يومي الجمعة والسبت على معظم مناطق المملكة.

وقال المركز عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «المسار المتوقع للعاصفة الترابية –بمشيئة الله– يومي الجمعة والسبت على تبوك والجوف والحدود الشمالية، وتنتقل إلى حائل والقصيم والرياض والشرقية.. تتأثر أجزاء من مكة المكرمة والمدينة المنورة ثم تنتقل من جنوب منطقة الرياض إلى نجران وعسير والباحة».

«الربيعان» يوضح أسباب وخصائص وتوقيت المنخفضات «الخماسينية»

أوضح المهتم بشؤون المناخ صالح الربيعان، خصائص وأسباب «الخماسينية» التي تهب عادةً في فترة الربيع (مارس وأبريل ومايو)، موضحًا أن وقت هبوبها بين خمسين يومًا إلى سبعين يومًا؛ لذلك سُمِّيت «خماسينية»، وقال إنها منخفضات سطحية تنشأ شمال الصحراء الكبرى نواحي وسط الجزائر ووسط ليبيا ووسط مصر، والسبب في نشأتها هو ارتفاع الحرارة بالصحراء الكبرى، فينخفض الضغط في بؤرة معينة من الصحراء، فتأتيها الرياح من كل مكان وتبدأ بالدوران عكس عقارب الساعة حول هذه البؤرة، ثم تزحف هذه المنخفضات بغبارها ناحية الشرق.

الحصيني ينصح مناطق عدة بتجنب «الكشتة» الخميس والجمعة

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، طقس إجازة نهاية الأسبوع (من الخميس حتى السبت)، ناصحًا بعدم الكشتة يومي الخميس والجمعة في عدة مناطق.

وقال الحصيني إن طقس اليوم الخميس ستكون أجواؤه مائلةً للحرارة إلى معتدلة نهارًا على الشمالية والوسطى والشرقية ونجران، ومن لطيفة إلى باردة نسبيًّا ليلًا (ليلة الجمعة).

«الأرصاد»: مسار العاصفة الترابية يشمل 7 مناطق الجمعة والسبت

توقع المركز الوطني للأرصاد، مسار العاصفة الترابية التي تشمل بعض المناطق، يومي الجمعة والسبت القادمين. وذكر المركز أن مسار العاصفة الترابية يشمل تبوك والجوف والحدود الشمالية، ثم تنتقل إلى حائل والقصيم والرياض والشرقية.

وأشارت الأرصاد إلى تأثر أجزاء من مكة المكرمة والمدينة المنورة، ثم تنتقل العاصفة من جنوب منطقة الرياض إلى نجران وعسير والباحة.

بعد تنبيه الأرصاد.. وزارة الصحة توجه نصائح للوقاية من أضرار الغبار

وجهت وزارة الصحة عدة نصائح للوقاية من الموجة الترابية المتوقع تعرض بعض المناطق لها يومي الجمعة والسبت، وفقًا لما ذكره المركز الوطني للأرصاد.

وذكرت صحة الرياض أن الغبار يعتبر من ملوثات البيئة، وله عدة أضرار؛ لاحتوائه على جسيمات كحبوب اللقاح والميكروبات، مشيرةً إلى أن طرق الوقاية من الغبار تتضمن الحرص على إغلاق أبواب ونوافذ المنزل بإحكام، وتجنب التعرض للغبار إلا للضرورة القصوى، والحرص على ارتداء الكمامات ذات التصفية للهواء، مع تغييرها باستمرار.

وزارة الصحة: لقاح كورونا يخفض معدل الوفيات بنسبة 84%

قالت وزارة الصحة إن لقاح فيروس كورونا يخفض معدل الوفيات بقدر كبير جدًّا يصل إلى 84%.

وذكر حساب «عش بصحة» (التابع للوزارة عبر تويتر)، أن معدل انخفاض الوفيات بعد أخذ الجرعة الأولى من اللقاح يصل إلى 72%، لافتةً إلى أن هذا يتحقق بعد 14 إلى 20 يومًا من تلقي اللقاح، ويصل إلى نسبة 84% بعد 21 إلى 27 يومًا من تلقي اللقاح.

19 قرارًا عدليًّا تعزز دور ومكتسبات المرأة السعودية

عددت هيئة حقوق الإنسان، القرارات العدلية التي عززت دور ومكتسبات المرأة السعودية في المجتمع.

ونشرت هيئة حقوق الإنسان، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع «تويتر»، «إنفوجرافًا» مصحوبًا بتغريدة جاء فيها «قرارات عدلية عززت حقوق المرأة في السعودية»، واختتمتها بوسم (هاشتاق) #اليوم_العالمي_للمرأة.

الاستشاري «النمر» يوجِّه نصيحة للمراهقات: تجنبن 3 أطعمة

وجه استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، نصيحة للفتيات المراهقات بتجنب أطعمة معينة للحفاظ على صحة القلب، ناصحًا الأبناء والبنات بتجنب الإلحاح على الوالدين أو أحدهما لتذوق الأطعمة العالية الملح/ السكريات/ الدهون.

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