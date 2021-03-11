خطوات حجز «مواعيد الشرطة» عبر منصة «أبشر»

أطلق الأمن العام خدمة «مواعيد الشرطة» من خلال منصة «أبشر»، التي تتيح للمواطن والمقيم حجز موعد في مراكز الشرطة بجميع مناطق المملكة.

وأوضح الأمن العام عبر إنفوجراف نشره الحساب الرسمي له على تويتر، اليوم الخميس؛ تفاصيل الخدمات المقدمة كالتالي: (مراجعة معاملة أو بلاغ سابق، تصديق العمدة، بلاغ عن شيكات بدون رصيد، إكمال متطلبات قضية، استلام أمانات لدى قسم، كفالة موقوف، إنهاء إجراءات موقوف، استلام مركبة محجوزة، تنازل عن بلاغ).

وكشف أن خطوات حجز الموعد هي:

1– الدخول إلى أبشر أفراد.

2– مواعيد.

3– الشرطة.

4– الانتقال إلى خدمة مواعيد الشرطة.

5– حجز موعد جديد.

6– اختيار الخدمة والمنطقة.

7– اختيار الفرع.

8– تحديد الموعد.

9– تأكيد حجز الموعد.

وتهدف الخدمة إلى تنظيم استقبال المستفيدين في مراكز الشرط في مختلف المناطق، وفق أعلى معايير الجودة، وتحقيقًا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا «كوفيد–19».

ويمكن للمستفيدين من خدمة «مواعيد الشرطة»، تحديد الخدمة من القائمة المتاحة على الموقع واختيار مركز الشرطة المناسب لإنهاء معاملاتهم.

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