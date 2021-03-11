جامعة نجران تدرب 800 من منسوبي الأمن العام

وأوضح الشهراني، أن الاتفاقية تتضمن تقديم برامج تدريبية لمنسوبي الأمن العام في برنامجي تطبيقات الحاسب الآلي والإدارة المكتبية، لأكثر من 800 متدرب ومتدربة من منسوبي الأمن العام على مستوى المملكة، مشيراً إلى أن الجامعة وبتوجيهات رئيسها الدكتور فلاح بن فرج السبيعي، تسعى إلى تقديم كل ما يخدم أفراد المجتمع، ويحقق التكامل مع المؤسسات الحكومية والأهلية.
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