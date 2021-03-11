جامعة نجران تدرب 800 من منسوبي الأمن العام

وقعت جامعة نجران ممثلةً في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، اتفاقية تعاون مع مديرية الأمن العام، حيث مثل الجامعة عميد عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر الدكتور سامي الشهراني، فيما مثل المديرية الرائد عبدالله القحطاني من مركز شؤون التدريب بالأمن العام، والرائد بندر المالكي من مركز تدريب شرطة المنطقة.

وأوضح الشهراني، أن الاتفاقية تتضمن تقديم برامج تدريبية لمنسوبي الأمن العام في برنامجي تطبيقات الحاسب الآلي والإدارة المكتبية، لأكثر من 800 متدرب ومتدربة من منسوبي الأمن العام على مستوى المملكة، مشيراً إلى أن الجامعة وبتوجيهات رئيسها الدكتور فلاح بن فرج السبيعي، تسعى إلى تقديم كل ما يخدم أفراد المجتمع، ويحقق التكامل مع المؤسسات الحكومية والأهلية.