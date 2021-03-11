28 برنامجا للدراسات العليا بجازان

تبدأ جامعة جازان ممثلة في عمادة الدراسات العليا، باستقبال طلبات القبول في برامج الدراسات العليا لدرجتي «الدكتوراه والماجستير» اعتبارا من الأحد المقبل، وتستمر لمدة 3 أيام.

وأوضح عميد الدراسات العليا بالجامعة الدكتور صالح بن محمد صالح، أن القبول سيكون في 28 برنامجاً للدراسات العليا، اثنان منها لدرجة الدكتوراه و26 برنامجا لدرجة الماجستير، مبيناً أن برامج الدراسات العليا في كليات الآداب والعلوم الإنسانية عبر 8 مسارات، وفي كلية التربية عبر 13 مسارا، وفي كلية العلوم عبر 5 مسارات، ومسار في كليات: الشريعة والقانون، والصيدلة، وإدارة الأعمال، ومعهد اللغة الإنجليزية، مشيرا إلى أن عملية القبول في البرامج تتم وفق شروط القبول، المحددة من قبل الأقسام المختصة بكليات الجامعة، في ضوء اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات السعودية، وقواعدها التنفيذية بالجامعة، داعيا الراغبين في التقديم إلى ضرورة التأكد من صحة ودقة كافة البيانات المقدمة، وفق الضوابط واللوائح المنظمة لذلك، مضيفا أنه بإمكان المتقدمين الاطلاع على التخصصات المتاحة، وشروط القبول في برامج الدراسات العليا في أقسام الجامعة المختلفة، من خلال بوابة الجامعة الرئيسية.

تعيين وتكليف

أصدر رئيس جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، عدداً من قرارات التعيينات والتكليفات، تضمنت تعيين الدكتور إبراهيم بن مطاعن قصادي عميدا للبحث العلمي، وتكليف الدكتور غالب بن عمر سويدي مستشارا للشؤون الأكاديمية بمكتب رئيس الجامعة، وتجديد تعيين الدكتور علي بن محسن مشعوف وكيلا لكلية الآداب والعلوم الإنسانية للشؤون الأكاديمية، وتعيين الدكتورة أشواق بنت عثمان البكري وكيلة لعمادة شؤون الطلاب لشطر الطالبات، وتجديد تعيين الدكتور عبد الكريم بن محمد مريع وكيلا لكلية الصيدلة للشؤون الأكاديمية، وتجديد تعيين الدكتور أحمد بن عيسى جبلي وكيلا لكلية طب الأسنان للشؤون الأكاديمية، وتجديد تعيين الدكتور يحيى بن أحمد الأمير وكيلا لكلية الصحة العامة وطب المناطق الحارة للشؤون الأكاديمية، وتعيين الدكتور ياسين بن علي عزي وكيلا لمعهد اللغة الإنجليزية للشؤون الأكاديمية، وتعيين الدكتور نزار بن أحمد خمجان رئيسا لقسم الإسعاف والطوارئ بكلية العلوم الطبية التطبيقية، وتجديد تعيين الدكتور زهير بن محمد آل عاص رئيسا لقسم الهندسة الكهربائية بكلية الهندسة.