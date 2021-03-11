42 يوما مدة الإجازة السنوية للوزراء

صدر قرار لمجلس الوزراء يقضي بأن تكون مدة الإجازة السنوية للوزراء ومن هم في مرتبة وزیر، والمرتبة الممتازة 42 يوما.

وجاء قرار المجلس بعد الاطلاع على المادة 4 من نظام الوزراء، ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، المتضمنة أن تمنح إجازة سنوية للوزراء ومن هم في مرتبة وزير والمرتبة الممتازة، وتحدد مدتها لكل فئة بأمر من رئيس مجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع علی كتاب الأمين العام لمجلس الوزراء، وما رأته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وما رأته اللجنة العامة لمجلس الوزراء بهذا الصدد.