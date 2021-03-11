عاجل-إعلان نتائج القبول المبدئي لشؤون الأفواج الأمنية

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، نتائج القبول المبدئي لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية برتبة «رقيب - وكيل رقيب - عريف - جندي أول - جندي» رجالا. ولمعرفة نتيجة القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول تجب مراجعة منصة «أبشر ـ توظيف» على الرابط التالي https//:jobs.sa .



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