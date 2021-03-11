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السعودية اليوم / استئصال ورم سرطاني يزن 2 كجم من رحم سيدة في الخفجي

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الخفجي 27 رجب 1442 هـ الموافق 11 مارس 2021 م واس
تمكن مستشفى الخفجي العام -أحد مكونات تجمع الشرقية الصحي- من إزالة ورم سرطاني في المبيض والرحم يبلغ وزنه 2 كجم لسيدة تبلغ 62 عاما، واستغرقت العملية 4 ساعات، وغادرت المريضة المستشفى بعد تماثلها للشفاء ولله الحمد.
وتعدّ هذه العملية هي العملية الأولى التي يجري المستشفى فيها مثل هذه العمليات الدقيقة.
// انتهى //
19:46ت م
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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