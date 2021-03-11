السعودية اليوم / استئصال ورم سرطاني يزن 2 كجم من رحم سيدة في الخفجي



الخفجي 27 رجب 1442 هـ الموافق 11 مارس 2021 م واس

تمكن مستشفى الخفجي العام -أحد مكونات تجمع الشرقية الصحي- من إزالة ورم سرطاني في المبيض والرحم يبلغ وزنه 2 كجم لسيدة تبلغ 62 عاما، واستغرقت العملية 4 ساعات، وغادرت المريضة المستشفى بعد تماثلها للشفاء ولله الحمد.

وتعدّ هذه العملية هي العملية الأولى التي يجري المستشفى فيها مثل هذه العمليات الدقيقة.

// انتهى //

19:46ت م

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