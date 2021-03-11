

الرياض 27 رجب 1442 هـ الموافق 11 مارس 2021 م واس

تشارك الخدمات الطبية بوزارة الداخلية ومستشفيات قوى الأمن بالمملكة في فعاليات الشهر العالمي للتوعية بسرطان القولون والمستقيم الذي يوافق شهر مارس من كل عام، حيث تضمنت المشاركة نشر رسائل توعوية وتثقيفية عن المرض وأعراضه وطرق الوقاية منه، الذي يعدّ أكثر أمراض السرطان شيوعًا بين الرجال.

من جانبه أكد استشاري طب الأورام للكبار في مستشفى قوى الأمن بالرياض الدكتور عمر الشاعر أن مرض سرطان القولون الأكثر شيوعًا لدى الرجال في المملكة، وثالث أكثر الأمراض انتشارًا عند النساء بعد سرطان الثدي والغدد اللمفاوية, داعياً إلى أهمية التعاون للحد من انتشار سرطان القولون والمستقيم باتباع التوصيات الطبية العالمية في الكشف المبكر عن هذا المرض، ومنها إجراء منظار للقولون بعد سن 45 عامًا مرة واحدة كل 10 سنوات، حيث إن اكتشافه مبكرًا يسهم في التشافي منه بسهولة -بإذن الله- وبأقل المضاعفات الممكنة.

// انتهى //

19:32ت م

0172





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تشارك في الشهر العالمي للتوعية بخطر مرض سرطان القولون والمستقيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.