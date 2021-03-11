شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الملك خالد يدشن مركز لقاحات كورونا بالمدينة الطبية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - دشن رئيس جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، اليوم (الخميس) مركز لقاحات كورونا بالعيادات الخارجية بالمدينة الطبية بالجامعة، كما أطلق النظام الإلكتروني لحجز المواعيد وإدارة عملية أخذ اللقاحات، حيث تلقى أحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة الجرعة الأولى كأول مستفيد من خدمات المركز.

ونوّه رئيس جامعة الملك خالد بما يحظى به المواطن والمقيم في المملكة من رعاية واهتمام، مؤكداً أن ما قدمته المملكة من جهود كبيرة في مختلف المجالات خلال أزمة كورونا، ومنها المجال الصحي الذي يُعد نموذجاً عالمياً يستحق الفخر والإشادة، داعياً منسوبي ومنسوبات وطلاب وطالبات الجامعة إلى المبادرة للاستفادة من خدمات المركز وأخذ لقاح كورونا.

وخلال حفل التدشين، قدمت المدير الطبي بالعيادات الخارجية بالمدينة الطبية الدكتورة غادة العصبي، عرضاً حول أقسام المركز. وأوضحت أن المركز يقوم بتقديم اللقاح مع مراعاة بروتوكولات وزارة الصحة ومراعاة شروط التباعد وجميع الإجراءات الاحترازية.

وقال المدير التنفيذي للمدينة الطبية بالجامعة الدكتور فؤاد عباق أن المركز في مرحلته الأولى يقدم خدماته لمنسوبي ومنسوبات وطلاب وطالبات الجامعة، مشيراً إلى أن الحجز يتم من خلال نظام إلكتروني متكامل هيأته الإدارة العامة لتقنية المعلومات. وحول مواعيد المركز، أوضح مدير العيادات الخارجية بالمدينة الطبية عائض عسيري، أن المركز يستقبل المستفيدين والمستفيدات من الجامعة خلال أيام الدوام الرسمي من الساعة 1 ظهراً وحتى الساعة 6 مساءً وفق المواعيد المحددة من النظام الإلكتروني الذي تم تسجيل طلب أخذ اللقاح من خلاله، وأشار إلى توافر فريق طبي متكامل يقدم الخدمة في أعلى مستوياتها.