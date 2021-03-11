السعودية اليوم / الأردن تسجل 8300 إصابة و63 وفاة جديدة بفيروس كورونا



عمّان 27 رجب 1442 هـ الموافق 11 مارس 2021 م واس

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 8300 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت في بيان صحفي أن إجمالي حالات الشفاء ارتفع إلى 382949 حالة بعد تسجيل 3644 حالة إضافية، كما سجلت 63 حالة وفاة لترتفع الحالات إلى 5169 حالة.

// انتهى //

18:34ت م

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عمّان 27 رجب 1442 هـ الموافق 11 مارس 2021 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 8300 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 457151 إصابة.وأوضحت في بيان صحفي أن إجمالي حالات الشفاء ارتفع إلى 382949 حالة بعد تسجيل 3644 حالة إضافية، كما سجلت 63 حالة وفاة لترتفع الحالات إلى 5169 حالة.// انتهى //18:34ت م0165

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