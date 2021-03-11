السعودية اليوم / الفرق الرقابية بجدة تكثف جهودها مع عودة المراكز الترفيهية والمطاعم استقبال لمرتاديها



جدة 27 رجب 1442 هـ الموافق 11 مارس 2021 م واس

كثفت الجهات المعنية بمحافظة جدة جهودها الميدانية للتأكد من تطبيق الاحترازات الوقائية مع عودة استقبال المراكز الترفيهية والمتنزهات والمطاعم والصالات

ونفذت الجهات من خلال فرقها الميدانية الرقابية العديد من الجولات للتأكد من تطبيق الاحترازات المتمثلة في تطبيق التباعد الجسدي وقياس درجة الحرارة والتأكد من لبس الكمامة الطبية، وتحميل وتفعيل تطبيق "توكلنا" والالتزام بالعدد المحدد من قبل الجهات المختصة، مع التعقيم والتطهير المستمر لها، وتوفير المعقمات الشخصية في كل المواقع داخل هذه المنشآت.

// انتهى //

18:30ت م

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جدة 27 رجب 1442 هـ الموافق 11 مارس 2021 م واسكثفت الجهات المعنية بمحافظة جدة جهودها الميدانية للتأكد من تطبيق الاحترازات الوقائية مع عودة استقبال المراكز الترفيهية والمتنزهات والمطاعم والصالات الرياضية لمرتاديها.ونفذت الجهات من خلال فرقها الميدانية الرقابية العديد من الجولات للتأكد من تطبيق الاحترازات المتمثلة في تطبيق التباعد الجسدي وقياس درجة الحرارة والتأكد من لبس الكمامة الطبية، وتحميل وتفعيل تطبيق "توكلنا" والالتزام بالعدد المحدد من قبل الجهات المختصة، مع التعقيم والتطهير المستمر لها، وتوفير المعقمات الشخصية في كل المواقع داخل هذه المنشآت.// انتهى //18:30ت م0160

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