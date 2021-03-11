السعودية اليوم / وفاة طفلين وإصابة امرأة جراء انفجار لغم أرضي بتونس



تونس 27 رجب 1442 هـ الموافق 11 مارس 2021 م واس

قُتل طفلين وأصيبت والدتهما بإصابات متفاوتة الخطورة اليوم إثر انفجار لغم أرضي بالمنطقة العسكرية المغلقة بجبل السلوم بمحافظة القصرين وسط غرب تونس.

وأفاد مصدر أمني بمحافظة القصرين في تصريح بأن فِرَق الدفاع المدني تولّت نقلهم إلى المستشفى وتمكين المرأة من الإسعافات اللازمة.

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18:28ت م

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