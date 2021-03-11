السعودية اليوم / اجتماع افتراضي لمجلس وزراء الصحة العرب الاثنين المقبل لبحث تطورات أزمة كورونا



القاهرة 27 رجب 1442 هـ الموافق 11 مارس 2021 م واس

يعقد مجلس وزراء الصحة العرب اجتماعًا افتراضيًا الاثنين المقبل برئاسة تونس -رئيس الدورة العادية الـ 54 للمجلس- يسبقه اجتماع للمكتب التنفيذي الأحد المقبل برئاسة مصر لبحث تطورات أزمة

وأوضحت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة في تصريح اليوم أن المجلس سيناقش في هذه الدورة عددًا من الموضوعات الصحية المهمة، في مقدمتها التطورات الجديدة واستجابة الدول الأعضاء في التصدي لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وكذلك تقرير وتوصيات اللجان الفنية الاستشارية المنبثقة عن المجلس فيما يتعلق بموضوعات الصحة والبيئة، واعتماد الإستراتيجية العربية بشأن إتاحة خدمات الصحة العامة في سياق اللجوء والنزوح في المنطقة العربية التي تم إعدادها بالتعاون مع وزارات الصحة والمكتب الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالقاهرة.

ونوهت أبو غزالة بأن المجلس سيناقش أيضًا موضوعي التعاون العربي – الصيني، حيث من المقرر أن تستضيف مصر أعمال الدورة الثالثة لمنتدى التعاون العربي – الصيني في المجال الصحي لعام 2021، وكذلك التعاون العربي الأمريكي في إطار تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجامعة العربية ووزارة الخارجية الأمريكية المتضمنة التعاون في المجالات الصحية، كما سيتم الإعلان عن جائزة الطبيب العربي لعام 2021، وتكريم الأطباء الفائزين.

// انتهى //

18:27ت م

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القاهرة 27 رجب 1442 هـ الموافق 11 مارس 2021 م واسيعقد مجلس وزراء الصحة العرب اجتماعًا افتراضيًا الاثنين المقبل برئاسة تونس -رئيس الدورة العادية الـ 54 للمجلس- يسبقه اجتماع للمكتب التنفيذي الأحد المقبل برئاسة مصر لبحث تطورات أزمة كورونا في العالم العربي.وأوضحت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة في تصريح اليوم أن المجلس سيناقش في هذه الدورة عددًا من الموضوعات الصحية المهمة، في مقدمتها التطورات الجديدة واستجابة الدول الأعضاء في التصدي لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وكذلك تقرير وتوصيات اللجان الفنية الاستشارية المنبثقة عن المجلس فيما يتعلق بموضوعات الصحة والبيئة، واعتماد الإستراتيجية العربية بشأن إتاحة خدمات الصحة العامة في سياق اللجوء والنزوح في المنطقة العربية التي تم إعدادها بالتعاون مع وزارات الصحة والمكتب الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالقاهرة.ونوهت أبو غزالة بأن المجلس سيناقش أيضًا موضوعي التعاون العربي – الصيني، حيث من المقرر أن تستضيف مصر أعمال الدورة الثالثة لمنتدى التعاون العربي – الصيني في المجال الصحي لعام 2021، وكذلك التعاون العربي الأمريكي في إطار تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجامعة العربية ووزارة الخارجية الأمريكية المتضمنة التعاون في المجالات الصحية، كما سيتم الإعلان عن جائزة الطبيب العربي لعام 2021، وتكريم الأطباء الفائزين.// انتهى //18:27ت م0158

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