اقتصادي / محافظ ينبع يلتقي برئيس مجلس غرفة ينبع وأعضائها الجدد



ينبع 27 رجب 1442 هـ الموافق 11 مارس 2021 م واس

التقى محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي بمكتبه في المحافظة أمس برئيس مجلس إدارة غرفة ينبع لدورته الحادية عشرة أحمد بن سالم الشغدلي، ونائبيه وأعضاء المجلس الجدد.

وهنّأ المحافظ في بداية اللقاء رئيس المجلس وزملاءه، متطلعاً أن يعمل المجلس الجديد على خدمة قطاع الصناعة والتجارة وأن يسهم في تفعيل أداء الغرفة لما فيه خدمة منتسبيها والمجتمع عامة.

وأعرب رئيس المجلس وزملاؤه عن شكرهم وتقديرهم لمحافظ ينبع على حسن الاستقبال والتهنئة، داعياً الله تعالى بأن يُوفَّق هو وزملاؤه أعضاء المجلس لتقديم ما يرتقي بعمل الغرفة وخدمة منتسبيها.

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18:07ت م

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