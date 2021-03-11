السعودية اليوم / القوات البرية السعودية تنهي استعداداتها لانطلاق مناورات التمرين المشترك "مخالب الصقر 3" مع القوات البرية الأمريكية



الرياض 27 رجب 1442 هـ الموافق 11 مارس 2021 م واس

أنهت القوات البرية الملكية

يأتي ذلك امتداداً للتمارين المشتركة بين البلدين الصديقين بهدف تعزيز توافق العمل والتعاون العسكري المشترك بينهما، وتبادل الخبرات والمفاهيم ورفع الجاهزية القتالية لمواجهة التحديات الإقليمية.

// انتهى //

18:03ت م

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الرياض 27 رجب 1442 هـ الموافق 11 مارس 2021 م واسأنهت القوات البرية الملكية السعودية الاستعدادات كافة لانطلاق التمرين المشترك "مخالب الصقر 3" بين القوات البرية الملكية السعودية والقوات البرية الأمريكية, الذي ستنطلق فعالياته الأسبوع القادم في المنطقة الشمالية الغربية.يأتي ذلك امتداداً للتمارين المشتركة بين البلدين الصديقين بهدف تعزيز توافق العمل والتعاون العسكري المشترك بينهما، وتبادل الخبرات والمفاهيم ورفع الجاهزية القتالية لمواجهة التحديات الإقليمية.// انتهى //18:03ت م0155

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