السعودية اليوم / تدشين مركز لقاحات كورونا في بحر أبوسكينة



محايل 27 رجب 1442 هـ الموافق 11 مارس 2021 م واس

دشن رئيس مركز بحر أبوسكينة التابع لمحافظة محايل سعد الحياني اليوم مركز لقاحات

وجُهز المركز بجميع الخدمات الأساسية, ويضم نقاط الفرز البصري ومنطقة الاستقبال والانتظار بما يتماشى مع التدابير الاحترازية والوقائية.

// انتهى //

17:41ت م

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محايل 27 رجب 1442 هـ الموافق 11 مارس 2021 م واسدشن رئيس مركز بحر أبوسكينة التابع لمحافظة محايل سعد الحياني اليوم مركز لقاحات كورونا بمركز الرعاية الصحية الأولية.وجُهز المركز بجميع الخدمات الأساسية, ويضم نقاط الفرز البصري ومنطقة الاستقبال والانتظار بما يتماشى مع التدابير الاحترازية والوقائية.// انتهى //17:41ت م0150

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