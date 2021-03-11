السعودية اليوم / فرع الشؤون الإسلامية بالجوف ينفذ 909 جولات للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المساجد والجوامع



سكاكا 27 رجب 1442 هـ الموافق 11 مارس 2021 م واس

نفذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الجوف خلال الأيام الماضية 909 جولات ميدانية على الجوامع والمساجدفي مدينة سكاكا ومحافظات ومراكز المنطقة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار

وأوضح مدير الفرع إبراهيم السليمان أن الجولات أسفرت عن ضبط 50 مخالفة شملت عدم لبس الكمامة، وعدم إحضار السجادة، إضافة إلى عدم تحقيق التباعد الجسدي، مؤكداً استمرار متابعة الجوامع والمصلين للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة التي تسهم في الحفاظ على صحة الجميع وتحد من تفشي الوباء.

‏// انتهى //

17:31ت م

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سكاكا 27 رجب 1442 هـ الموافق 11 مارس 2021 م واسنفذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الجوف خلال الأيام الماضية 909 جولات ميدانية على الجوامع والمساجدفي مدينة سكاكا ومحافظات ومراكز المنطقة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".وأوضح مدير الفرع إبراهيم السليمان أن الجولات أسفرت عن ضبط 50 مخالفة شملت عدم لبس الكمامة، وعدم إحضار السجادة، إضافة إلى عدم تحقيق التباعد الجسدي، مؤكداً استمرار متابعة الجوامع والمصلين للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة التي تسهم في الحفاظ على صحة الجميع وتحد من تفشي الوباء.‏// انتهى //17:31ت م0147

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