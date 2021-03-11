

جدة 27 رجب 1442 هـ الموافق 11 مارس 2021 م واس

أتلفت أمانة محافظة جدة، 4386 كيلوجراما من الفواكه والخضروات داخل السوق المركزي بحي الصفا خلال شهر فبراير الماضي، وذلك لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، فيما صادرت 132,824 كيلوجراما من المواد المعروضة لمخالفات متنوعة وجرى تسليم جميع المصادرات للجمعيات الخيرية للاستفادة منها.

وأوضح مدير سوق الخضار المركزي بأمانة جدة خالد السلمي ، أن الأمانة نفذت 145 جولة ميدانية خلال الشهر الماضي شملت 448 نشاطا قائما ، أسفرت عن رصد 69 مخالفة، مبينا تواصل الجولات الرقابية على السوق المركزي للتأكد من تحقق الإشتراطات الصحية في كل ما يعرض على المستهلكين والتحقق من تطبيق الاجراءات الاحترازية للوقاية من فايروس

// انتهى //

17:21ت م

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جدة 27 رجب 1442 هـ الموافق 11 مارس 2021 م واسأتلفت أمانة محافظة جدة، 4386 كيلوجراما من الفواكه والخضروات داخل السوق المركزي بحي الصفا خلال شهر فبراير الماضي، وذلك لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، فيما صادرت 132,824 كيلوجراما من المواد المعروضة لمخالفات متنوعة وجرى تسليم جميع المصادرات للجمعيات الخيرية للاستفادة منها.وأوضح مدير سوق الخضار المركزي بأمانة جدة خالد السلمي ، أن الأمانة نفذت 145 جولة ميدانية خلال الشهر الماضي شملت 448 نشاطا قائما ، أسفرت عن رصد 69 مخالفة، مبينا تواصل الجولات الرقابية على السوق المركزي للتأكد من تحقق الإشتراطات الصحية في كل ما يعرض على المستهلكين والتحقق من تطبيق الاجراءات الاحترازية للوقاية من فايروس كورونا // انتهى //17:21ت م0144

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة جدة تتلف وتصادر ١٣٧ ألف كيلوجرام من الخضروات في السوق المركزي خلال شهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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