شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين مركز لقاحات "كورونا" بجامعة الملك خالد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن رئيس جامعة الملك خالد الدكتور فالح السلمي اليوم مركز لقاحات كورونا بالمدينة الطبية الجامعية ، كما أطلق النظام الإلكتروني لحجز المواعيد وإدارة عملية أخذ اللقاحات، وشهد إعطاء اللقاح لأول مستفيد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وأوضح المدير التنفيذي للمدينة الطبية بالجامعة الدكتور فؤاد عباق أن المركز في مرحلته الأولى يقدم خدماته لمنسوبي ومنسوبات وطلاب وطالبات الجامعة، مشيرًا إلى أن الحجز يتم من خلال نظام إلكتروني متكامل هيّأته الإدارة العامة لتقنية المعلومات.

ويستقبل المركز المستفيدين والمستفيدات خلال أيام الدوام الرسمي من الساعة 1 ظهرًا وحتى الساعة 6 مساءً وفق المواعيد المحددة من النظام الإلكتروني الذي تم تسجيل طلب أخذ اللقاح من خلاله.