شكرا لقرائتكم خبر عن "الجبير" يبحث العلاقات الثنائية مع سفيري اليابان وفرنسا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، بمقر الوزارة في الرياض اليوم، سفير اليابان المعين حديثاً لدى المملكة فوميو ايواي.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في شتى المجالات.

وتمنى الجبير للسفير التوفيق في مهام عمله الجديدة.

كما استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، بمقر الوزارة في الرياض اليوم، سفير فرنسا لدى المملكة لودوفيك بوي.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، إضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء، مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية سلطان بن خزيم.