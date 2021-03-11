شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل|"استرازينيكا" بعد قرار الدنمارك: اللقاح آمن.. والسلامة أولوية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت شركة استرازينيكا للأدوية إنها على "دراية" بقرار الدنمارك تعليق استخدام لقاحها ضد فيروس كورونا مؤقتا، بعد ورود تقارير حول آثار جانبية.

وقالت الشركة البريطانية-السويدية في بيان لها " استرازينيكا تولى أقصى أولوية لسلامة المريض. لدى الجهات المسؤولة تنظيميا معايير واضحة بالنسبة للكفاءة والسلامة عند الموافقة على أي دواء جديد ، وهذا يشمل لقاحنا ضد فيروس كورونا".

وأضافت" تم دراسة سلامة اللقاح بكثافة في التجارب السريرية بالمرحلة الثالثة، كما أكدت بيانات مراجعة الأقران أن اللقاح مقبول عامة بصورة جيدة". وكانت هيئة الصحة العامة الدنماركية قد قالت في وقت سابق إنها تحقق في آثار جانبية محتملة مرتبطة باللقاح، مشيرة لحدوث جلطات دموية لدى بعض المرضى الذين تم تلقيحهم.