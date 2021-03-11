شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة : اللقاحات المعتمدة في المملكة فعالة وآمنة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • 1.7 مليون تلقوا اللقاح .. ونرصد تذبذبا في عدد الإصابات

• 390 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 267 حالة

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي: إن الوزارة ترصد تذبذباً في مؤشرات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة، وكذلك الحالات الحرجة.

وأضاف “متحدث الصحة”، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الخميس، أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية سيمُكّن من التحكم بشكل أقوى في انتشار الفيروس ، مؤكدا أن اللقاح متاح للمواطنين والمقيمين، في الفترة الحالية ولايشمل حاملي التأشيرات السياحية والزيارة .

وأكد أن عدد من تلقوا اللقاح تجاوز أكثر من مليون و700 ألف شخص وبلغ عدد مراكز تقديم اللقاح نحو 500 مركز، داعياً إلى سرعة المبادرة للحصول على اللقاح من خلال تطبيق صحتي.

وأشار إلى أن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعالة وآمنة، مؤكداً أن أخذ لقاح فيروس كورونا لا يُضعف المناعة.

وكشف عن تسجيل (390) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (267) حالة، كما تم تسجيل (6) وفيات جديدة.

وبذلك يصل إجمالي الحالات المؤكدة في السعودية إلى (381348) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (371850) حالة.