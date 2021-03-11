متحدث الصحة لـ”المواطن” : لقاحات كورونا لا تشمل حاملي تأشيرات الزيارة أو السياح

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-11

متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك

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أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي لـ ” متابعات الخليج 365 ” أن لقاحات كورونا في السعودية خلال هذه المرحلة قاصرة على المواطنين والمقيمين فقط، ولا تشمل حاملي تأشيرات الزيارة أو التأشيرات السياحية.

جاء ذلك ردًا على سؤال الصحيفة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم حول الآلية التي تستخدمها الوزارة في إعطاء اللقاحات لحاملي التأشيرات السياحية وتأشيرات الزيارة والموجودين حاليًا على أرض المملكة العربية السعودية.

لقاحات كورونا المعتمدة

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن اللقاحات المعتمدة في المملكة لمواجهة فيروس كورونا فعالة وآمنة وحث الدكتور العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، الجميع على سرعة المبادرة للحصول على اللقاح من خلال تطبيق صحتي.

وكانت المملكة اعتمدت رسميًا لقاحين؛ الأول هو إنتاج شركة فايزر – بيونتيك والثاني إنتاج شركة أسترازينيكا بالتعاون مع جامعة أكسفورد، فيما يتم دراسة عدد من اللقاحات الأخرى للتأكد من فعاليتها.

حالات كورونا الجديدة

وكشفت وزارة الصحة قبل قليل عن تسجيل (390) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (267) حالة، كما تم تسجيل (6) وفيات جديدة.

وبذلك يصل إجمالي الحالات المؤكدة في السعودية إلى (381348) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (371850) حالة.

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