توضيح مهم من متحدث الصحة لمن تلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

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دعا المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي كل من تلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا إلى الاستمرار بالإجراءات الوقائية.

وأكد الدكتور العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، على ضرورة التزام كل من تلقى الجرعة الأولى من اللقاح بالإجراءات الوقائية الاحترازية.

احذروا المخالطة

وكان متحدث وزارة الصحة نصح من حصل على لقاح كورونا بعدم مخالطة المصابين بالفيروس، مشيرًا إلى أن هذا الأمر سلوك خطير، وأشار إلى أنه في جميع الأحوال لا يجب مخالطة المصابين بعدوى كورونا لعدم نقل العدوى إلى الغير.

وأضاف أن من حصل على اللقاح يحتاج إلى فترة من الزمن حتى تتكون لديه المناعة، موضحًا أنه لا يلزمه الحجر المنزلي حال تمت المخالطة لكن هذا الأمر لا ينصح به أبدًا.

خذ الخطوة واحصل على لقاح كورونا

كما أطلقت وزارة الصحة الحملة الوطنية التوعوية تحت شعار “خذ الخطوة” والتي يشارك فيها عددٌ من الجهات من القطاعات كافة، وتستهدف من خلالها حث أفراد المجتمع كافة من مواطنين ومقيمين على أهمية لقاح كورونا كوفيد 19 وتشجيعهم على المبادرة بالتسجيل للحصول على اللقاح؛ حفاظًا على صحتهم وسلامتهم وسعيًا للحد من انتشار هذا الفيروس.

وتتضمن الحملة عددًا من المنتجات التوعوية التي تؤكد على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتسجيل عبر تطبيق صحتي لأخذ اللقاح عبر مراكز اللقاح التي هيأتها وزارة الصحة في مختلف مناطق المملكة، كما تُركز الحملة على التعريف بالدور الفاعل للقاح في حماية الشخص ومن يُحب من الإصابة بفيروس كورونا.

حصيلة إصابات كورونا

كشفت وزارة الصحة عن تسجيل (390) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (267) حالة، كما تم تسجيل (6) وفيات جديدة.

وبذلك يصل إجمالي الحالات المؤكدة في السعودية إلى (381348) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (371850) حالة.

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