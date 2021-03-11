الطيران المدني : استئناف السفر إلى الخارج وفتح المطارات 5 شوال

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني اليوم الخميس، تعديل موعد السماح للمواطنين السعوديين بالسفر إلى الخارج ورفع تعليق رحلات الطيران الدولي بشكل كامل وفتح مطارات المملكة، بحيث يكون الموعد الجديد ابتداءً من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الموافق 5 / 10 / 1442هـ الموافق 2021/05/17م.

ووجهت الهيئة العامة خطابًا عاجلًا إلى جميع شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة العربية السعودية؛ إذ أشعرتهم بتغيير الموعد الذي كان مقررًا سابقًا وهو ٣١ مارس الحالي إلى الموعد الجديد.

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