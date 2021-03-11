مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 9587.79 نقطة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم الخميس، منخفضًا 7.66 نقاط ليقفل عند مستوى 9587.79 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 11.9 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 450 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 475 ألف صفقة سجلت، فيها أسهم 93 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 96 شركة على تراجع.

الأسهم الأكثر انخفاضًا

وكانت أسهم شركات عذيب للاتصالات، والتعمير، والجزيرة، والبلاد، وساسكو الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات مسك، ومعدنية، والعبداللطيف، وصدق، ومجموعة فتيحي فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.95% و 4.61%.

الأسهم الأكثر نشاطًا

فيما كانت أسهم شركات الإنماء، وصدق، ودار الأركان، والجزيرة، وإعمار هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات متطورة، والإنماء، وصدق، والراجحي، والجزيرة هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 1733.31 نقطة ليقفل عند مستوى 24175.09 نقطة، وبتداولات بلغت 82 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 675 ألف سهم تقاسمتها 1964 صفقة.

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