استشارية نفسية : لا تتجاهلوا تنمية قدرات الأطفال

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-11

متابعات الخليج 365- محمد داوود - جدة

اسمع الخبر

دعت استشارية نفسية الدكتورة زينب سالم، إلى ضرورة الاهتمام بعملية تنمية قدرات الأطفال من خلال الألعاب التي تناسب أعمارهم، موضحة أن اللعب من أفضل الطرق لتعليم الطفل مهارات ومواهب جديدة ، حيث إنه يستطيع أن يعبر عما بداخله عن طريق الرسم أو اللعب إذ تعتبر تلك الوسائل أمور ترفيهية هامة لكسر حاجز الملل .

تنمية قدرات الأطفال باللعب

وقالت في تصريحات لـ”متابعات الخليج 365“، بأن اللعب نشاط أساسي ومهم يقوم به الأطفال لذلك يجب استغلاله جيدًا لتنمية سلوكهم وقدراتهم العقلية والوجدانية، مما يحقق المعادلة الصعبة بين توفير وقت المتعة والتسلية، وأيضا استخدام أسلوب التعلم عن طريق اللعب، وهو استغلال أنشطة اللعب في اكتساب المعرفة وتقريب مبادئ العلم للأطفال وتوسيع آفاقهم المعرفية.

ألعاب الذاكرة والمكعبات

وبينت أن تنمية قدرات الأطفال الصغار تكون من خلال ألعاب الذاكرة، والألغاز والمكعبات، والبازل، وغيرها من الألعاب التي تجمع التعليم مع الترفية، إذ يجب الحرص عليها وعدم تعويدهم على الأجهزة الإلكترونية، لأنه في حال إدمان الأطفال الصغار فإنه من الصعب منعهم من ذلك العالم .

تعليم الكلمات تدريجيًا

وشددت الدكتورة زينب ، على ضرورة الاقتراب من عالم الأطفال وعدم تركهم دون عناية تعليمية أو ترفيهية بهدف استثمار أوقاتهم بالطريقة الصحيحة ، أما الأطفال فوق سن العامين وبدأوا في الكلام فأنه يجب تعليمهم الكلمات تدريجيًا حتى لا يواجهوا صعوبة في الكلام مع تطور نموهم ، لأن الطفل خلال مراحل نموه يلتقط الكلام بسرعة فيجب استغلال ذلك في تعليمه بأساليب الترفيه.



شارك الخبر