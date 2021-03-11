متحدث الصحة: التذبذب في حالات كورونا المؤكدة والحرجة مستمر

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن وزارة الصحة لا تزال ترصد تذبذبًا في تسجيل حالات كورونا المؤكدة والحرجة.

أهمية تطبيق الاحترازات

وقال متحدث الصحة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم: “التزامنا بالإجراءات الاحترازية سيمكّننا من التحكم بشكل أقوى لنكون في الاتجاهات الإيجابية”.

التوسع في تدشين مراكز اللقاحات

وكانت وزارة الصحة توسعت في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

حصيلة إصابات كورونا

وكشفت وزارة الصحة قبل قليل عن تسجيل (390) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (267) حالة، كما تم تسجيل (6) وفيات جديدة.

وبذلك يصل إجمالي الحالات المؤكدة في السعودية إلى (381348) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (371850) حالة.

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