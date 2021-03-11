خطوات الاستعلام عن نتائج كلية الملك فهد الأمنية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي في كلية الملك فهد الأمنية على رتبة (جندي أول) للكادر النسائي.

الاستعلام عن نتائج كلية الملك فهد الأمنية

1- يتم الدخول أولًا على منصة أبشر توظيف.

2- يقوم المتقدم باختيار أيقونة نتائج القبول.

3- يتم تسجيل الدخول بالحساب الخاص بالمتقدم، ويمكن عمل الحساب في وقت سابق أثناء فترة التقديم.

4- يتم اتباع جميع الخطوات المطلوبة وكتابة البيانات.

5- في حال القبول ستظهر جميع النتائج مفصلة.

التخصصات المطلوبة

وكانت الإدارة أعلنت في وقت سابق عن فتح باب القبول والتسجيل للعمل في كلية الملك فهد الأمنية برتبة (جندي أول) للكادر النسائي، من حمَلة شهادة الدبلوم، وكانت التخصصات المطلوب العمل بها هي:

– دبلوم سنة فأعلى في تخصص (مساعد طبيب أسنان).

– دبلوم سنتين فأعلى في تخصصات: (لغة إنجليزية، صيدلة، تمريض).

شروط وظائف كلية الملك فهد الأمنية

1- أن تكون المتقدمة حاصلة على مؤهل الدبلوم ويفضل من لديها مؤهل أعلى.

2- أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأت مع والدها أثناء خدمة الدولة خارج المملكة.

3- أن تكون المتقدمة حسنه السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليها بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

4- أن تكون لديها هوية وطنية مستقلة سارية الصلاحية وقت التقديم.

5- أن يتناسب الوزن مع الطول حسب اللائحة الطبية.

6- أن لا تكون المتقدمة سبق لها التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماتها من المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظفة في جهة حكومية.

7- ألا تكون متزوجة من غير سعودي.

8- أن تجتاز المتقدمة كافة إجراءات واختبارات القبول.

9- توفر المؤهل العلمي والفني للوظيفة المتقدمة لها مع ضرورة مصادقة المؤهل العلمي والفني من قبل جهة الاختصاص.

10- أن يكون لدى المتقدمة على الوظائف الصحية بطاقة تسجيل مهني وشهادة تصنيف للمؤهل الصحي من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية سارية المفعول بمسمى فني.

أهداف كلية الملك فهد الأمنية

وكلية الملك فهد الأمنية هي كلية حكومية أمنية تتبع مباشرةً لوزارة الداخلية، وتهدف إلى إعداد رجل الأمن المؤهل للمحافظة على أمن وسلامة الفرد والمجتمع، كما تعمل على تثقيف رجل الأمن عن طريق عقد الدورات المتخصص التأهلية لضباط قوى الأمن عموماً.

وتأسست الكلية في 29 رمضان 1354، الموافق 24 ديسمبر 1935، وتقع على طريق خريص شرق مدينة الرياض، ويحصل خريجو الكلية على شهادة بكالوريوس في العلوم الأمنية.

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