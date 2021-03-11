متحدث الصحة : عدد متلقي لقاح كورونا تجاوز 1 مليون و700 ألف

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن عدد من تلقى لقاح كورونا في المملكة تجاوز مليوناً و700 ألف شخص، مشيرًا إلى أن التوسع في إعطاء اللقاحات أمر مهم.

التسجيل في تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا

وحث العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الجميع على سرعة المبادرة للحصول على اللقاح من خلال تطبيق صحتي. مشيرًا إلى أن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعالة وآمنة.

لقاحات كورونا في السعودية

وحتى الآن يوجد في السعودية لقاحان معتمدان، الأول هو لقاح فايزر بيونتيك والثاني لقاح أسترازينكا بالتعاون مع جامعة أكسفورد البريطانية، فيما تدرس هيئة الغذاء والدواء 4 لقاحات أخرى للتأكد من فعاليتها.

حالات كورونا في السعودية

وكشفت وزارة الصحة عن توزيع إصابات كورونا الجديدة كما أعلنت عن تعافي (267) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (371850) حالة.

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (2947) حالة من بينها (538) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (381348) حالة، توفي منهم (6551) حالة.

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