شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين «تعليم الرياض» والمركز الوطني للصحة النفسية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - انطلاقا من تفعيل الشراكات المجتمعية مع الجهات ذات العلاقة، تعاونت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، ممثلة في إدارة الشؤون الصحية المدرسية مع المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية، بهدف تنمية الوعي الصحي وزيادة التثقيف، الذي يعود بالنفع على أفراد المجتمع المدرسي.

وأوضح مدير إدارة الشؤون الصحية المدرسية الدكتور حمد بن عبدالله الهاجري أن التعاون المشترك سيشمل عددا من المجالات، كتقديم حزمة من البرامج والأنشطة لمنسوبي ومنسوبات تعليم الرياض وذويهم لتعزيز مفهوم الصحة النفسية، وتقديم الاستشارات النفسية الهاتفية المجانية وإرسال رسائل هاتفية وطباعة وتوزيع منشورات متخصصة في الصحة النفسية، وإقامة معارض صحية والاحتفاء باليوم العالمي للصحة النفسية.

وأضاف الدكتور الهاجري، أن التعاون مع المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية يأتي حرصا من الجانبين على تفعيل دورهما الوطني والمجتمعي في الرقي بالخدمات المجتمعية وتحسين جودة الحياة الصحية، من خلال توزيع أدوار التعاون المشترك والمهمات لكل إدارة ذات علاقة ـ بتعليم الرياض ـ بحكم اختصاصها، بمشاركة إدارة الإعلام التربوي وإدارة التوجيه والإرشاد الطلابي ومكاتب التعليم والمدارس للبنين والبنات.

وأشار مدير إدارة الشؤون الصحية المدرسية إلى أن المركز الوطني للصحة النفسية بالتعاون مع الشؤون الصحية المدرسية بتعليم الرياض يسعى إلى تحقيق تعزيز الصحة النفسية في المجتمع التعليمي، من خلال نشر الثقافة والوعي بالأمراض النفسية ومسبباتها وطرق التعامل معها، ومساعدة المرضى النفسيين وأسرهم للحصول على الخدمات العلاجية والتأهيلية والطموح للوصول إلى حياة أفضل، كون أن الصحة النفسية جزء لا يتجزأ من الصحة العامة للإنسان، وذلك بتعزيز سبل الوقاية من مخاطر الاضطرابات النفسية ضمن إجراءات وقائية.