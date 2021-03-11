شكرا لقرائتكم خبر عن «الجوازات» تطلق هوية مقيم الرقمية «استعراض بلا إنترنت» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أطلقت المديرية العامة للجوازات هوية مقيم الرقمية تحت إشراف وزارة الداخلية في تطبيق «أبشر أفراد»، إذ وفرت عبرهُ نسخة رقمية من «هوية مقيم»، وقابلة لاستعراضها في أي وقت ومن دون الحاجة للاتصال بالإنترنت بعد تحميلها في أول مرة.

كما ستكون كافية لاستخدامها في إجراءات الإثبات لدى أي جهة أمنية في حال عدم حمل الأصل المطبوع من الهوية. ويستفيد من الخدمة جميع مقيمي المملكة غير السعوديين، أصحاب الإقامة السارية الصلاحية، وكشفت الجوازات خطوات تفعيل هوية مقيم الرقمية:

1. تحميل تطبيق «أبشر أفراد».

2. تسجيل الدخول لحسابك في «أبشر أفراد».

3. اختيار «خدماتي».

4. اختيار «تحميل هوية مقيم الرقمية».

5. ثم النقر على «تحميل هوية مقيم» أسفل الصفحة.